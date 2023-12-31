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توقعات "فاينانشال تايمز" لعام 2024... ما مصير الحرب في غزة ومن سيفوز في انتخابات أميركا؟

Lebanon 24
31-12-2023 | 10:30
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ صحفيين من صحيفة "فاينانشال تايمز"، نشروا توقعات للعام 2024 تتعلق بالسياسة والاقتصاد والتجارة والمناخ.

وتوقعت الصحيفة أن يخسر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة عام 2024.
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ووفقا للصحيفة فإن الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن سيفوز في الانتخابات.

كما ذكرت أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيُواصلان تقديم المساعدات المالية لأوكرانيا.

ووفقا للتوقعات، فإن شركة رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك "إكس" سوف تُفلس في العام الجديد.

وتوقّع الصحفيون أن الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" لن تُؤدي إلى صراع واسع النطاق في الشرق الأوسط. (روسيا اليوم)
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