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عربي-دولي

إنفجار يهزّ أميركا.. مبنى دُمِّرَ وهذا عدد القتلى والجرحى

Lebanon 24
31-12-2023 | 10:17
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أعلنت الشرطة الأميركية أن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب اثنان آخران في انفجار منزل في ولاية ميشيغان.

ووقع الانفجار في بلدة نورثفيلد، على بعد حوالي 72.4 كيلومتر غرب ديترويت. وقال ديفيد باول، اللفتنانت في شرطة نورثفيلد تاونشيب، للصحفيين إن المبنى دمر ولم يتبق منه سوى الطابق السفلي.
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أدى الانفجار، الذي أمكن سماع دويه على بعد حوالي 14.4 كيلومترا، إلى تناثر حطام في الهواء سقط على جانبي طريق سريع قريب. وقال باول إن المنازل المجاورة لم تتضرر.

كان يتواجد 6 أشخاص في المنزل، وتم العثور على 4 قتلى في مكان الحادث وتم نقل الضحيتين الباقيتين إلى المستشفى في حالة حرجة. قال باول إن الشرطة لم تعرف على الفور ما إذا كانت هناك صلة قرابة بين الضحايا، ولم تحدد السلطات بعد سبب الانفجار. (روسيا اليوم) 
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