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عربي-دولي

"يو إس إس جيرالد فورد" أجرت دورية في شرق البحر الأبيض المتوسط

Lebanon 24
31-12-2023 | 10:51
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أفاد موقع "Marine Traffic"، أنّ حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جيرالد فورد" أجرت دورية في شرق البحر الأبيض المتوسط بعد رسوها لمدة 5 أيام في قاعدة خليج سودا، في جزيرة كريت اليونانية.

وأشار الموقع إلى أن حاملة الطائرات تتواجد حاليا في بحر إيجة.
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كما غادر طراد الصواريخ الموجهة الأميركي "يو إس إس نورماندي"، وهو جزء من مجموعة حاملة الطائرات القتالية بقيادة حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"، ميناء بيرايوس اليوناني. (روسيا اليوم)
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