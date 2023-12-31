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أفاد موقع "Marine Traffic"، أنّ حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جيرالد فورد" أجرت دورية في شرق البحر الأبيض المتوسط بعد رسوها لمدة 5 أيام في قاعدة خليج سودا، في جزيرة كريت اليونانية.وأشار الموقع إلى أن حاملة الطائرات تتواجد حاليا في بحر إيجة.كما غادر طراد الصواريخ الموجهة الأميركي "يو إس إس نورماندي"، وهو جزء من مجموعة حاملة الطائرات القتالية بقيادة حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"، ميناء بيرايوس اليوناني. (روسيا اليوم)