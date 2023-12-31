اتهام أميركي بمساعدة حركة الشباب الصومالية

قالت وزارة العدل الأميركية إن رجلاً من ولاية نيوجيرسي، كان قد اعتقل في كينيا، اتُّهم بمحاولة مساعدة «حركة الشباب» المتشددة لتنفيذ أعمال عنف.

وقالت وزارة العدل، في بيان، إن كريم نصر، وهو مواطن أميركي انتقل من نيوجيرسي إلى مصر، تم اعتقاله في نيروبي في 14 كانون الأول، ونُقل إلى الولايات المتحدة الخميس.

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ووجّهت إلى الشاب، البالغ من العمر 23 عاماً، تهمة «محاولة تقديم دعم مادي لمنظمة أجنبية مصنفة على أنها إرهابية»، وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عاماً، وفقاً لما أعلنه ممثلو الادعاء.

وتصنف الولايات المتحدة «حركة الشباب» منظمة إرهابية أجنبية.

وقالت وزارة العدل إن نصر اتخذ خطوات للانضمام إلى «حركة الشباب» وتلقي التدريبات منها، بالإضافة إلى التخطيط للاجتماع مع أعضاء من الحركة في كينيا للسفر إلى الصومال للانضمام إلى الجماعة. وقد اعتقلته السلطات الكينية.