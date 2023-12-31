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عربي-دولي
هل رُصدت "سلالات جديدة" من الإنفلونزا في مصر؟
Lebanon 24
31-12-2023
|
11:22
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نفت وزارة الصحة والسكان في مصر ما تمّ تداوله عن رصد حالات إصابة بسلالات جديدة من إنفلونزا الخنازير مؤخراً، مُؤكدةً أنه لا صحة لذلك.
وشددت على امتلاك قطاع الطب الوقائي، التابع للوزارة، منظومة رصد متكاملة وبائياً ومعملياً لفيروسات الإنفلونزا، والفيروسات المسببة لأمراض الجهاز التنفسي، يتم من خلالها رصد نشاط الفيروسات المسببة لأمراض الجهاز التنفسي، مع الإبلاغ الفوري عن أي نشاط غير معتاد.
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كما أشارت الوزارة إلى أن تلك المنظومة لم ترصد أي تحورات أو سلالات جديدة لفيروس إنفلونزا الخنازير، وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب.
وحسب بيان رئاسة الوزراء، تم اكتشاف إنفلونزا H1N1 لأول مرة في المكسيك في نيسان 2009، وقد عرفت خطأ بإنفلونزا الخنازير نظراً لتشابه العديد من جينات الفيروس مع جينات فيروسات الإنفلونزا التي تصيب الخنازير في أميركا الشمالية.
ونظراً لانتشارها في معظم أنحاء العالم، أعلنت منظمة الصحة العالمية H1N1 وباءً عالمياً بتاريخ 11 حزيران 2009، ثم أعلنت انتهاء حالة الوباء في 10 آب 2010.
ومنذ ذلك التاريخ بات فيروس H1N1 من الفيروسات المتوطنة بالعالم، ولم ينتج عنه أي جوائح تالية، وتم إدراجه في التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، وكانت مصر من الدول السباقة في إدخال التطعيم ضدها.
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