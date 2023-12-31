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وزير الدفاع الفرنسي: باريس ملتزمة بالتوصل إلى استقرار في غزة

Lebanon 24
31-12-2023 | 11:45
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قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، خلال مؤتمر صحفي على متن المستشفى الفرنسي العائم بالعريش المصرية، إن باريس منخرطة وملتزمة من أجل التوصل إلى استقرار في قطاع غزة. 

 

وقال ليكورنو اليوم، إن "بلاده قامت بالتنسيق مع الجانب المصري بشأن عدد من الإجراءات التي سيتم تنفيذها لمساعدة المصابين الفلسطينيين في قطاع غزة".

 
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وأضاف وزير الدفاع الفرنسي أن "هناك حالة استنفار طبي لتلبية الاحتياجات بغزة".

 

وأشار إلى أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدد في اتصاله مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإقامة الهدن الإنسانية التي تهدف إلى إطلاق سراح الرهائن وعدم توسع الصراع".

 

ولافت إلى أن "فرنسا وعدت الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تقديم المساعدات إلى قطاع غزة". ( روسيا اليوم)

 

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