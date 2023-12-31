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"الفلسطيني للإحصاء": عدد شهدائنا خلال عام 2023 هو الأكبر منذ نكبة 1948

Lebanon 24
31-12-2023 | 12:30
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قال الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين اليوم، إن حصيلة الضحايا هذا العام يعد أكبر حصيلة تشهدها فلسطين منذ نكبة عام 1948.

 
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وأضاف الإحصاء في بيان: "مع نهاية عام 2023، بلغ عدد الشهداء في فلسطين منذ بداية العام (22404) شهداء، منهم (22141) شهيدا منذ 7 تشرين الأول، 98% منهم في قطاع غزة، منهم نحو 9 آلاف طفل و6,450 امرأة".

 

ولفت الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن "عدد الشهداء في الضفة الغربية بلغ منذ 7 تشرين الأول 319 شهيدا، منهم 111 طفلا و4 نساء، كما استشهد أكثر من 100 صحافي وفقا لسجلات وزارة الصحة".

 

وتابع البيان: "فيما بلغ عدد المفقودين الذين تم التبليغ عنهم في قطاع غزة أكثر من 7 آلاف مفقود، منهم 67% من الأطفال والنساء، كما نزح ما يقارب من 1,900,000 مواطن داخل القطاع بعيدا عن أماكن سكنهم".

 

ومع نهاية عام 2023، وصل عدد السكان في قطاع غزة 2.3 مليون فردا منهم 1.06 مليون طفل دون سن الثامنة عشرة يشكلون ما نسبة 47% من سكان القطاع. ( روسيا اليوم)

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