قرار طارئ للجيش الاسرائيلي بعد تقييم الأوضاع في غزة

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أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي قرر سحب 5 ألوية قتالية من قطاع غزة.وأفادت الإذاعة أنه "بعد تقييم الأوضاع والعملية العسكرية تقرر سحب 5 الوية من الجيش الاسرائيلي من قطاع غزة".وأشارت إلى أنه من بين الألوية الخمسة، تم سحب لواءين من قوات الاحتياط.