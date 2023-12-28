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تنسيق بريطاني أميركي لشن هجمات على اليمن.. وابل من الصواريخ ضد أهداف محددة

Lebanon 24
28-12-2023 | 10:59
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يستعد الجيش البريطاني وينسق مع الولايات المتحدة لشن هجمات جوية على أهداف حوثية في اليمن، وفقاً لما أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية.

وأوضح مصدر صرح للصحيفة أن "الجيش البريطاني سينضم إلى الولايات المتحدة وربما دولة أوروبية أخرى لإطلاق وابل من الصواريخ ضد أهداف مخططة مسبقاً إما في البحر أو في اليمن نفسه، حيث يتمركز الحوثيون".
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ونقل عن مصدر في الحكومة البريطانية قوله إن "الضربات المنسقة يمكن أن تشمل طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني للمرة الأولى أو المدمرة HMS Diamond".

وأشارت "التايمز" إلى أنه "من المتوقع أن تصدر المملكة المتحدة والولايات المتحدة، في الساعات المقبلة، بياناً غير مسبوق، يحذر الحوثيون من التوقف عن مهاجمة السفن التجارية أو مواجهة القوة العسكرية للغرب".

وسبق أن حذر وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس قائلاً: "إذا استمر الحوثيون في تهديد الأرواح والتجارة، فسنضطر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة".



المصدر: سكاي نيوز
المصدر: سكاي نيوز عربية
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