سرق سلاحاً وذخيرة.. إسرائيلي انتحل صفقة مقاتل في حرب غزة وهذا ما فعله

رفعت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الأحد، دعوى بعدة اتهامات ضد إسرائيلي (35 عاما)، كان قد انتحل شخصية مقاتل وشرطي وسرق سلاحاً وذخيرة ومعدات عسكرية من منطقة الحرب في غزة، بعدما تمكنت من اعتقاله.

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وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن "هذا الشخص كان قد تواجد منذ 7 تشرين الأول في منطقة الحرب، وأخذ صوراً له مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عندما وصل إلى غزة للقاء الجنود، وعلى أساس انتحاله شخصية المقاتل ورجل شاباك وتواجده في منطقة الحرب كانت فرصة الوصول للسلاح سهلة".

ومنذ أن تواجد المُتهم في الحرب بتاريخ 7 تشرين الأول، حتى يوم اعتقاله 17 كانون الأول، سرق كميات كبيرة من السلاح والذخائر وزي عسكري وأجهزة اتصال وطائرة مسيّرة، وعند اعتقاله كان يخزن في سيارته سلاحا وفي بيته وبيت أمه.

وتشمل لائحة الاتهام؛ جرائم سرقة أسلحة وذخائر، والحصول على شيء بطريق الاحتيال في ظروف مشددة، والسرقة في ظروف خاصة.



المصدر: عرب 48