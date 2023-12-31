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عربي-دولي
هآرتس: إسرائيل وقعت في فخ داخل غزة
Lebanon 24
31-12-2023
|
13:38
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كشف تقرير لصحيفة هآرتس، الأحد، أن إسرائيل وقعت في فخ استراتيجي وضعها أمام حرب طويلة الأمد قد تصبح متعددة الجبهات.
وأشار التقرير إلى أن المعلومات الاستخباراتية أساءت تقدير خطر حماس قبل 7 تشرين الأول، وبات لزاماً على خطط الحرب ترشيد استهلاك مخزونات الأسلحة تحسبا لحرب طويلة الأمد.
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وبحسب التقرير تواجه إسرائيل تهديدات أمنية على جبهات عدة وحرب استنزاف قد تكون طويلة الأمد، مشيراً إلى أن المسؤولين الإسرائيليين استصغروا قوة حماس، بينما أغفلت المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية التهديد الذي تشكله الحركة، فضلا عن الخطط الهجومية والدفاعية التي كان يعد لها مقاتلو حماس ضد الجيش الإسرائيلي.
وعن شن الجيش الإسرائيلي عملية برية في قطاع غزة، ذكرت هآرتس أن القرار أساساً اتخذ في ظل وضع صعب يسوده جدال في أعلى هرم السلطة.
وبعد 3 أشهر تقول هآرتس إن الجيش الإسرائيلي يعتمد على تحقيق إنجازات تدريجية، بينما تعيب على الانتشار التكتيكي المكثف عبر ثلثي أراضي القطاع أنه يسبب مساحة واسعة للاشتباك ونقاط الضعف كذلك.
وتشدد هآرتس على الحاجة للحفاظ على مخزونات الأسلحة لاحتمال تطور حرب مكثفة مع حزب الله في الشمال.
المصدر: سكاي نيوز
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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