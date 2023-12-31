كوهين: ستكون لإسرائيل سيطرة أمنية كاملة على غزة وسيحكمها قوات دولية

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الأحد، أنه ستكون لإسرائيل سيطرة أمنية كاملة على قطاع غزة، بحيث "يكون بالإمكان تنفيذ أي عملية أمنية في أي وقت وأي مكان نختاره.



وقال إن العملية ستضمن عدم إدخال أي شيء إلى قطاع غزة، من أي مكان"، حسبما قال لإذاعة 103FM.

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وقال كوهين، الذي ينهي مهامه في وزارة الخارجية اليوم ويتولى منصب وزير الطاقة، إنه "من السابق لأوانه البحث في الاستيطان في غزة.

وأضاف "لا أعتقد أن الهدف الذي من أجل قمنا بشن الحرب هو موضوع الاستيطان، وهدفنا الأساسي هو إعادة الأمن قبل أي شيء". وبحسبه، فإن "إنهاء الحرب لن يحدث لأننا ملتزمون بالعمل من أجل القضاء على حماس وقدراتها. ووقف إطلاق النار سيضعفنا".

وتابع أن "ما نقوله للعالم هو الأمر التالي: أولا، حماس لن تبقى؟ ثانيا، سيعود المخطوفون، ثالثا، سيطرة أمنية. رابعا، لن نوافق على سياسة تستمر بموجبها السلطة الفلسطينية أو أي جهة أخرى بإعطاء حوافز للمخربين (الأسرى وعائلات الشهداء)، ووقف التحريض في جهاز التعليم".

وتابع كوهين أنه "ينبغي أن يحكم غزة، في الفترة المرحلية على الأقل، جهات دولية، الولايات المتحدة، أوروبا، الدول العربية المعتدلة، هي التي ستحكم هناك مدنياً.





المصدر: عرب 48