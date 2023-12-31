Advertisement

عربي-دولي

كوهين: ستكون لإسرائيل سيطرة أمنية كاملة على غزة وسيحكمها قوات دولية

Lebanon 24
31-12-2023 | 14:21
A-
A+
Doc-P-1147217-638396546737296272.jpg
Doc-P-1147217-638396546737296272.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الأحد، أنه ستكون لإسرائيل سيطرة أمنية كاملة على قطاع غزة، بحيث "يكون بالإمكان تنفيذ أي عملية أمنية في أي وقت وأي مكان نختاره.

وقال إن العملية ستضمن عدم إدخال أي شيء إلى قطاع غزة، من أي مكان"، حسبما قال لإذاعة 103FM.
Advertisement
وقال كوهين، الذي ينهي مهامه في وزارة الخارجية اليوم ويتولى منصب وزير الطاقة، إنه "من السابق لأوانه البحث في الاستيطان في غزة.
وأضاف "لا أعتقد أن الهدف الذي من أجل قمنا بشن الحرب هو موضوع الاستيطان، وهدفنا الأساسي هو إعادة الأمن قبل أي شيء". وبحسبه، فإن "إنهاء الحرب لن يحدث لأننا ملتزمون بالعمل من أجل القضاء على حماس وقدراتها. ووقف إطلاق النار سيضعفنا".
وتابع أن "ما نقوله للعالم هو الأمر التالي: أولا، حماس لن تبقى؟ ثانيا، سيعود المخطوفون، ثالثا، سيطرة أمنية. رابعا، لن نوافق على سياسة تستمر بموجبها السلطة الفلسطينية أو أي جهة أخرى بإعطاء حوافز للمخربين (الأسرى وعائلات الشهداء)، ووقف التحريض في جهاز التعليم".
وتابع كوهين أنه "ينبغي أن يحكم غزة، في الفترة المرحلية على الأقل، جهات دولية، الولايات المتحدة، أوروبا، الدول العربية المعتدلة، هي التي ستحكم هناك مدنياً.


المصدر: عرب 48
المصدر: عرب 48
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:15 | 2024-01-01
03:00 | 2024-01-01
02:40 | 2024-01-01
02:37 | 2024-01-01
02:30 | 2024-01-01
02:13 | 2024-01-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24