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عربي-دولي

إسرائيل تعترض مسيرة من سوريا.. وهذه الفصائل أطلقتها

Lebanon 24
31-12-2023 | 14:31
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أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مقاتلات سلاح الجو طائرة مسيرة تسللت إلى شمال إسرائيل عبر الأراضي السورية.

وذكرت قناة الحدث أن الفصائل العراقية المتواجدة في سوريا أعلنت استهدفت الجولان بمسيرة.


المصدر: العربية الحدث
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المصدر: العربية الحدث
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الجولان

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إسرائيل

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