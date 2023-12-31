إسرائيل تعترض مسيرة من سوريا.. وهذه الفصائل أطلقتها

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مقاتلات سلاح الجو طائرة مسيرة تسللت إلى شمال إسرائيل عبر الأراضي السورية.



وذكرت قناة الحدث أن الفصائل العراقية المتواجدة في سوريا أعلنت استهدفت الجولان بمسيرة.





المصدر: العربية الحدث

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