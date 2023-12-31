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عربي-دولي

وفد مصري في تل أبيب.. وهذا ما تم مناقشته بشأن الانسحاب الإسرائيلي من غزة

Lebanon 24
31-12-2023 | 15:44
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كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت عن وفد مخابراتي مصري زار تل أبيب، أواخر الأسبوع الماضي، لبحث سبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة أن الوفد المصري التقى الإسرائيليين للتعرّف على وجهة نظرهم بشأن الانسحاب العسكري الكامل من القطاع، في إطار اتفاق شامل لما بعد الحرب الجارية منذ 7 تشرين الأول.
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وتم إبلاغ الوفد بأن الأمر سيُثار في مجلس الوزراء الإسرائيلي، لكن، حسب الصحيفة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يمنع التوصّل لاتفاق محتمل الآن، ويبدو أنه مهتمّ بتمديد الحرب قدر الإمكان.


في المقابل، قالت "يديعوت أحرونوت" إن القاهرة استدعت فصائل غزة لجولة إضافية من المحادثات في القاهرة بعد 7 كانون الثاني، حيث يعمل المصريون عبر أكثر من قناة للتوصّل إلى موقف فلسطيني موحّد بشأن حكومة موحّدة تكون مسؤولة عن غزة.

وحتى الآن، فإن المناقشات بين الفصائل حول إبرام صفقة جديدة بشأن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، لم تسفر عن اتفاق، حيث أن حماس بحاجة إلى التزام من الدول المشتركة في الوساطة بعدم استئناف القتال تحت أي ظرف، وفق تقرير الصحيفة.

وأوضحت أن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد"، ديفيد بارنيا، أطلع مجلس الوزراء الحربي على أن قطر قالت إن حماس مستعدة للتفاوض على إطلاق سراح ما بين 40 إلى 50 رهينة، بينهم نساء ومسنّون وأسرى مرضى، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 20 إلى 30 يوما، والإفراج عن السجناء الفلسطينيين، بينما يتم إطلاق باقي الرهائن باتفاق شامل، يضمن وقفا كاملا لإطلاق النار.

ومرة أخرى، لفتت الصحيفة إلى أنه فيما يجري دراسة العرض في إسرائيل، إلا أن نتنياهو يعرقل أي صفقة من شأنها وقف إطلاق النار.
 
المصدر: سكاي نيوز

المصدر: سكاي نيوز عربية
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