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عربي-دولي

إيران تهدد: أي اعتداء إسرائيلي سيكون مغامرة ويبعث على الندامة

Lebanon 24
31-12-2023 | 16:09
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شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون الأحد على أن الرد على أي مغامرة أو اعتداء إسرائيلي سيكون قويا ويبعث على الندامة.
وقال عبد اللهيان: "الأزمة الفلسطينية لا تعود إلى أحداث 7 تشرين الأول  2023م، وإنما إلى 75 عاماً من احتلال الكيان "الإسرائيلي" واعتداءاته المتواصلة على الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني واقتراف جرائم حرب في فلسطين وإبادة جماعية بحق هذا الشعب المظلوم، مؤكدا بأن "دور بريطانيا واضح في هذه القضايا".
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وأدان أمير عبد اللهيان "صمت بعض الدول الغربية حيال جرائم الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني المظلوم، والتي طال أمدها لأكثر من 80 يوماً وخلفت ما يزيد عن 21 ألف شهيد بين صفوف المدنيين في قطاع غزة".
وتابع: "جمهورية إيران الإسلامية تعتبر "حماس"، حركة تحرير مناهضة للاحتلال ونظام الفصل العنصري، وذلك على غرار الحركة التي ناضلت ضد النظام العنصري في جنوب أفريقيا".
واستنكر عبد اللهيان استخدام المعايير المزدوجة من قبل أميركا وبعض الدول الغربية حيال الوضع الراهن في غزة وأوكرانيا، قائلاً: "لا ينبغي السماح لـ "إسرائيل" أن ترتكب المجازر في حق النساء والأطفال وجرائم التطهير العرقي بغزة وتحرق المنطقة، بينما يتم اعتبار إيقاف سفينة صهيونية في البحر الأحمر بأنه "تهديد للأمن" في هذا المضيق".
من جانبه، أشار وزير الخارجية البريطاني في هذا الاتصال، إلى موقف بلاده حيال التطورات الفلسطينية والبحر الأحمر، داعيا إيران إلى بذل الجهود لمنع توسع دائرة الحرب في المنطقة واستهداف الملاحة البحرية.
واستعرض الوزيران بعض القضايا الثنائية، وأكدا على ضرورة استمرار المشاورات بين كبار مسؤولي البلدين في سياق مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: روسيا اليوم
المصدر: روسيا اليوم
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