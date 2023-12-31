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عربي-دولي

هزّتان أرضيتان تضربان هكاري في تركيا

Lebanon 24
31-12-2023 | 17:58
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أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن هزّتان أرضيّتان ضربتا ولاية هكاري ومناطق أخرى جنوب شرقي البلاد.
وذكرت في بيان أن زلزالا بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ضرب مساء أمس الأحد هكاري ومناطق من البلاد، وأن مركز الزلزال في قضاء يوكسك أوفا التابع للولاية، وهو الثاني خلال أقل من ساعة.
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وأوضحت أن الزلزال وقع في تمام الساعة 20:06 بالتوقيت المحلي بعد أن وقع الزلزال الأول في تمام الساعة 19:37، مضيفة أن عمق الزلزال بلغ 2.25 كلم تحت سطح الأرض.
وأشارت إلى أنه لم تسجل أي خسائر بشرية ومادية على الفور فيما تتواصل أعمال المسح الميداني عقب الزلزال.
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