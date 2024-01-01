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عربي-دولي

العالم يحتفل بـ 2024 .. نيوزيلندا أول دولة تستقبل العام الجديد

Lebanon 24
01-01-2024 | 02:13
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كان المواطنون في نيوزيلندا من أوائل المحتفلين في العالم بقدوم العام الجديد إذ أقيم عرض للألعاب النارية في مدينة أوكلاند وأضاءت الألعاب النارية سماء المدينة الملبدة بالغيوم.

  

واستقبلت سيدني عام 2024 بإقامة عرض مبهر للألعاب النارية وهو ما يوافق الاحتفال بالذكرى الخمسين لدار أوبرا سيدني الشهيرة

 

وأستقبل العراقيون العام الجديد وسط أفراح كبيرة في مختلف المدن العراقية. وهنأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني العراقيين بالعام الجديد قائلا على حسابه على منصة إكس: "عامنا الجديد سيكون "عام الإنجازات" بإذن الله تعالى، سيكون عام تحويل الخُطط إلى واقع عمل، وقطف ثمار الجهد وحصاده، بما يلبي طموح مواطنينا في كلّ مكان."

 

ولا يعول سكان غزة كثيرا على عام 2024 في أن يكون أكثر راحة بعد مرور 12 أسبوعا من الحرب التي شنتها إسرائيل للقضاء على حركة حماس.

 

وأعلنت ملكة الدنمرك في خطابها السنوي بمناسبة العام الجديد أنها ستتنازل عن العرش في 14 كانون الثاني بعد 52 عاما من تربعها فوقه وسيخلفها ابنها الأكبر ولي العهد الأمير فريدريك.

 

وأشاد الرئيس الروسي بالجنود الروس ووصفهم بالأبطال في خطابه الذي ألقاه بمناسبة العام الجديد والذي ركز فيه على الوحدة والعزم المشترك، دون أن يتطرق في حديثه إلى الحرب في أوكرانيا.

 

وقال الرئيس الصيني اليوم إن الصين ستدعم وتعزز الانتعاش الاقتصادي للبلاد في عام 2024، وإنها ستعمق الإصلاحات من أجل التنمية الاقتصادية طويلة الأجل.

 

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن كوريا الشمالية تعهدت بإطلاق ثلاثة أقمار صناعية جديدة للتجسس وصنع طائرات عسكرية مسيرة وتعزيز ترسانتها النووية في عام 2024 في وقت قال فيه زعيمها كيم جونغ أون إن سياسة الولايات المتحدة تجعل من الصعب تجنب الحرب. 

 

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب بثه التلفزيون قبل احتفالات العام الجديد إن عام 2024 سيكون "عام الفخر للفرنسين" مع استعداد البلاد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية العام المقبل وإعادة فتح كاتدرائية نوتردام بعد تعرضها لحريق مدمر.

 

وألقت الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص آخرين من المشتبه بهم في مؤامرة يعتقد أنها كانت تستهدف كاتدرائية كولونيا الشهيرة في ألمانيا عشية رأس السنة الجديدة.

 

 وقالت شرطة كولونيا إن المشتبه بهم كانوا يعتزمون استخدام سيارة لمهاجمة الكاتدرائية التي يعود تاريخها إلى 800 عام.

( سكاي نيوز)
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