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عربي-دولي

بمناسبة 2024.. رئيس الصين يهنئ بايدن وكيم وبوتين

Lebanon 24
01-01-2024 | 02:30
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ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) اليوم، أن الرئيس الصيني شي جينبينغ تبادل التهاني مع الرئيس الأميركي جو بايدن، بمناسبة مرور 45 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. 

 

ووفقا لبيان الوزارة  الخارجية الصينية  ، قال شي في رسالته إن البلدين "تجاوزا العواصف وتحركا للأمام بشكل عام" وهو الأمر الذي عزز رفاهية شعبيهما وساهم في تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في العالم.

 

ووصف شي إقامة علاقات بين الصين والولايات المتحدة بأنه "حدث كبير" في تاريخ العلاقات الثنائية وفي العلاقات الدولية. 

 

وأضاف "أنا على استعداد للعمل مع الرئيس بايدن لمواصلة توجيه وإدارة العلاقات الصينية الأميركية لصالح الصين والولايات المتحدة والشعبين وتعزيز قضية السلام والتنمية في العالم".

 
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وقالت شينخوا بشكل منفصل إن شي تبادل أيضا التهاني بالعام الجديد مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وأعلن كلاهما أن عام 2024 سيكون "عام الصداقة" للبلدين من خلال إطلاق سلسلة من الأنشطة لهذا الغرض.

 

وفي ليلة رأس السنة الجديدة، تبادل الرئيس الصيني التهاني أيضا بالعام الجديد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

( سكاي نيوز)

 

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