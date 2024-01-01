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عربي-دولي
زلزال قويّ يضرب دولة بارزة مع بداية الـ2024.. وتحذير من تسونامي!
Lebanon 24
01-01-2024
|
02:37
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هزّ زلزال قوي وسط اليابان، اليوم الاثنين، وصدرت على إثره تحذيرات من موجات مد عاتية "تسونامي" في وسط البلاد وعند الساحل الغربي، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال الذي ضرب اليابان بقوة 7.4 درجة، مشيرة إلى أن قوة الزلازل في بعض مناطق اليابان تصل إلى 7 درجات.
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وقالت هيئة الإذاعة اليابانية إنها تتوقع حدوث موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار في المناطق الساحلية على طول بحر اليابان.
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