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عربي-دولي

ضحايا احتفالات 2024.. الألعاب النارية تقتل شابا في هولندا

Lebanon 24
01-01-2024 | 03:00
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لقي شخص مصرعه، غربي هولندا جراء إصابته بمفرقعة خلال احتفالات رأس السنة الجديدة 2024.

 

وذكرت هيئة الإذاعة العامة الهولندية، أن شابا فقد حياته بعد إصابته بمفرقعة ألعاب نارية بمدينة هارلم.

 

وأشارت إلى أن الحادثة وقعت الساعة 23.00 بالتوقيت المحلي، مشيرة أن الشاب فقد حياته في فترة قصيرة بعد إصابته.

 

وأضافت أن أضرارا مادية أصابت عددا من المحلات التجارية والمباني السكنية جراء الألعاب النارية.

 

بدورها ذكرت شرطة أمسترادم في منشور على منصة إكس، أنها أوقفت عددا من الأشخاص بتهمة إخلالهم بالنظام العام عبر إلقاء الألعاب النارية على موظفي الطوارئ خلال احتفالات رأس السنة في أنحاء المدينة.

 

يشار إلى أن العديد من مناطق هولندا تحظر إطلاق الألعاب النارية. ( الأناضول)

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