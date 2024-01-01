منذ أن شنت حماس هجومها على إسرائيل في السابع من تشرين الأول، ارتفعت حدة التحذيرات بشأن التصعيد على مستوى المنطقة والذي قد يشمل منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

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وبحسب صحيفة "The Guardian" البريطانية، "من المعتقد أن أخطر نقطة اشتعال هي الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، حيث اشتدت الاشتباكات القاتلة بين حزب الله القوي وقوات الدفاع الإسرائيلية إلى حد كبير في الأيام الأخيرة. وفي الواقع، تغذي الضربات الجوية الإسرائيلية المتفرقة داخل سوريا، والهجمات المحدودة المتكررة من قبل المتشددين الإسلاميين على القواعد الأميركية في العراق، والغارات الأميركية الانتقامية رواية اشتعال حريق قريب وأوسع نطاقا قريباً. وتزيد الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيّرة على السفن في البحر الأحمر من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن، والتي شنتها صراحة لدعم حماس والفلسطينيين، من القلق".

وتابعت الصحيفة، "مع ذلك، حتى الآن على الأقل، لم يحدث الانفجار الإقليمي الذي تنبأ به كثيرون، ويعود هذا الأمر لسببين رئيسيين: الأول هو أن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي قيل إنه فكر في البداية في شن هجمات متزامنة على حماس وحزب الله بعد السابع من تشرين الأول، تمكنت الضغوط الأميركية من ثنيه. ومنذ ذلك الحين كان الموقف الرسمي الإسرائيلي يتلخص في أن تدمير حماس في غزة يشكل الأولوية الأولى بالنسبة له. أما السبب الثاني فينبع من حسابات القيادة المحافظة المتشددة في إيران بأن مصالحها تتحقق على أفضل وجه من خلال إبقاء الحرب بعيدة عنها. إن حماس وحزب الله والجماعات السورية والعراقية واليمنية كلها وكلاء لإيران، وعلى الرغم من النفي، غالبًا ما يتم توجيههم من قبل طهران والحرس الثوري الإسلامي، فهم، من يتولون القتال لا الايرانيين. وبهذه الطريقة، تشن إيران حرباً على إسرائيل، ولكن بشكل غير مباشر، وإلى حد ما، بشكل يمكن إنكاره".

وأضافت الصحيفة، "المشكلة المباشرة هنا هي أن قوة هذين العاملين الرئيسيين، اللذين يعملان معاً على تشجيع ضبط النفس المتبادل، بدأت تتدهور. وبعبارة أخرى، مع اقتراب الحرب من شهرها الرابع، يبدو أن الجانبين يستعدان للقتال. وربما يفسر هذا التصور التدخل المحموم الأخير من جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي طالب بـ "وقف دائم لإطلاق النار" في غزة في محادثاته مع نتنياهو الأسبوع الماضي. كما أنه يساعد في تفسير التركيز الأميركي والبريطاني والألماني المتزايد على وقف التصعيد وإيقاف واحتواء الفوضى في غزة. ويرجع هذا ظاهرياً إلى المخاوف بشأن مقتل أكثر من 21 ألف فلسطيني، بحسب إحصائيات حماس، وهو ما تدينه الأمم المتحدة باعتباره كارثة إنسانية".

ورأت الصحيفة أنه "مع ذلك، فإن القادة الغربيين، الذين يفترض أنهم عاجزون عن وقف الحرب، يعرفون أن موجة القتل التي لا هوادة فيها والعشوائية الإجرامية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في غزة أصبحت استفزازًا يوميًا لا يطاق لأعداء إسرائيل. إن شبح الانفجار الإقليمي البعيد المدى الذي يلوح في الأفق، وليس صور الأطفال الفلسطينيين القتلى والمشوهين، هو ما يحركهم حقاً. لقد تجاوز الاغتيال المستهدف المزعوم الذي نفذته إسرائيل في وقت سابق من الأسبوع الماضي للسيد رضي موسوي، أحد كبار قادة الحرس الثوري الإيراني في سوريا، أحد الخطوط الحمراء غير المرئية التي سمحت حتى الآن لإسرائيل وإيران بتجنب المواجهة المباشرة. وشكل اغتيال موسوي هدفاً صعباً ومهماً، خاصة أنه المسؤول عن تنسيق تعاملات إيران مع حزب الله والحكومة السورية. من جانبها، تعهدت إيران بالانتقام الرهيب من إسرائيل، لكن عملية الاغتيال بعثت برسالة أخرى أيضاً".

وبحسب الصحيفة، "كتب المحلل في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، آموس هاريل، "يُنظر إلى وفاة موسوي في المنطقة على أنها إشارة إسرائيلية إلى أن إيران لا تستطيع الاستمرار في التمتع بالحصانة بينما تقوم بتعزيز وتمويل الإرهاب ضد إسرائيل من قبل عملائها. كما أنه يقربنا من احتمال التصعيد مع حزب الله، وحتى مع إيران، على الحدود الشمالية". وأشار إلى أنه في ظل النيران المكثفة من حزب الله، فإن صبر إسرائيل بدأ ينفد. وألمح بيني غانتس، وهو عضو كبير في حكومة الحرب، إلى أن إسرائيل قد تغزو لبنان قريباً إذا لم يتحسن الوضع. ومن الواضح أن ضبط النفس وعدم التدخل في الحرب بالوكالة لا يمكن أن يصل إلى أبعد من ذلك. ومن جانبها، ربما تواجه طهران صعوبة في كبح جماح المتشددين الإسلاميين الذين ساعدتهم، فعلى سبيل المثال، قام الحوثيون في اليمن، الذين لم يردعهم إنشاء قوة عمل دولية بقيادة الولايات المتحدة، بتصعيد هجماتهم البحرية".

وتابعت الصحيفة، "في غضون ذلك، لجأت القيادة الإسرائيلية إلى وصف نفسها بأنها منخرطة بالفعل في حرب "متعددة الجبهات"، وهو ادعاء يشير إلى تصعيد سريع في الوقت الحقيقي. وقال يوآف غالانت، وزير الدفاع، للكنيست هذا الأسبوع إن إسرائيل "تتعرض للهجوم من سبعة محاور: غزة ولبنان وسوريا ويهودا والسامرة (الضفة الغربية) والعراق واليمن وإيران"، مضيفاً أن إسرائيل تقاوم في كل المجالات. ومن بين "مناطق النزاع" السبع هذه، يعد الخط الأزرق الذي يفصل بين لبنان وإسرائيل في الوقت الحاضر هو الأكثر اضطرابا، ويتأرجح على شفا حرب شاملة. وقال وزير لم يذكر اسمه من حزب الليكود الحاكم الذي يتزعمه نتنياهو لصحيفة هآرتس: "المزيد والمزيد من الناس يقبلون فكرة أن الحرب مع حزب الله، ربما قريباً، أمر لا مفر منه".

وأضافت الصحيفة، "هناك سبب آخر للاعتقاد بأن التصعيد أصبح الآن يشكل خطراً حقيقياً للغاية: الاعتقاد البعيد عن الخيال بأن نتنياهو اليائس والمحاصر والذي لا يحظى بشعبية قد يرحب باحتمال وقوع إسرائيل في حالة حرب شبه دائمة ضد كافة القادمين. ومن شأن الصراع الشامل، الذي يتم تصويره على أنه وجودي بطبيعته، أن يساعد في إسكات منتقديه، وتقوية إرادة وتماسك حكومته الائتلافية، وتشتيت الدعوات المطالبة باستقالته وإجراء انتخابات مبكرة. والأكثر من ذلك، فإن حرباً أوسع نطاقاً، حيث تهاجم إسرائيل وكلاء طهران عمداً، يمكن أن تفتح الطريق أمام تحقيق طموح نتنياهو المعلن عنه والمتمثل في مواجهة النظام الإيراني بشكل مباشر وفرض تسوية نهائية للحسابات مع أخطر أعداء إسرائيل".

وختمت الصحيفة، "إن الحرب التي لا نهاية لها يمكن أن تعني، باختصار، بقاء نتنياهو في السلطة في حين أن عدداً لا يحصى من محيطه لن يتمكن من ذلك. وإذا نجح في تحقيق مراده، فقد تكون غزة مجرد البداية".