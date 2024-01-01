أوكرانيا وروسيا في بداية 2024.. تبادل الاتهامات بشن هجمات

قال مسؤول عينته روسيا لإدارة منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا إن أربعة أشخاص قتلوا في قصف أوكراني لمدينة دونيتسك، اليوم.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن الهجمات الجوية الروسية على عدة مناطق أوكرانية أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل.

وقال حاكم منطقة دونيتسك المعين من قبل روسيا دونيس بوشلين، على تطبيق «تلغرام»، إن 13 شخصاً أصيبوا أيضاً في «قصف عنيف» شنته القوات الأوكرانية على وسط مدينة دونيتسك، وهي العاصمة الإدارية للمنطقة.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية في وقت لاحق أن روسيا أطلقت 90 طائرة مسيرة هجومية قبل ساعات من يوم رأس السنة الجديدة.

وأضافت عبر تطبيق «تلغرام» أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت 87 طائرة منها.

وقال مسؤولون في منطقة لفيف بغرب أوكرانيا، المتاخمة لبولندا، إن هجوماً جوياً روسياً في وقت مبكر اليوم، وهو أول أيام العام الجديد، ألحق أضراراً بمبنى جامعي في مدينة دوبلياني وبنصب تذكاري في ضواحي مدينة لفيف.

( الشرق الأوسط)