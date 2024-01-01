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وزيرة الصحة الفلسطينية: بدء دخول طعومات الأطفال إلى غزة

Lebanon 24
01-01-2024 | 04:00
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم، بدء دخول مطاعيم أطفال روتينية إلى غزة، من خلال معبر رفح البري، لأول مرة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي.

 

وقالت الكيلة في بيان، أن "الطعومات التي اشترتها الحكومة الفلسطينية، إضافة لما تبرعت به منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بدأت بالدخول إلى القطاع".

 

وأضافت الكيلة، أن "وزارة الصحة المصرية وافقت في وقت سابق على استخدام سلسلة التبريد الموجودة في الأراضي المصرية لحفظ المطاعيم إلى حين إدخالها لغزة، حيث تم التعامل معها وإدخالها لغزة ضمن المعايير العالمية المتبعة لحفظ المطاعيم، وفق إشراف يونيسف".

 

وذكرت أن "ذلك يأتي في ظل الوضع الوبائي الحرج الذي تسببت به الحرب الإسرائيلية على القطاع".

 

وتضم الشحنة التي دخلت غزة طعومات شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية والنكاف وغيرها من الطعومات الروتينية الخاصة بالأطفال، وهي تكفي لفترة تتراوح بين 8 إلى 14 شهراً.

( الأناضول)

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