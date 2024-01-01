حميدتي: على الجيش السوداني الإقرار بأنه خسر الحرب

قال قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم، إن الحرب ضد الجيش السوداني ستنتهي «قريباً» ونفى تورط منتسبين لقواته في انتهاكات واسعة النطاق في ولاية الجزيرة.

واعتبر حميدتي، في كلمة مسجلة، أنه "يتعين على الجيش السوداني الإقرار علناً بأنه خسر الحرب والتوقف عن القتال تمهيداً لإنهاء الحرب وبدء عملية سياسية".

وأضاف: "بعد تسعة أشهر من القتال، نجدد تمسكنا بالحكم المدني وبناء وتأسيس السودان على أسس عادلة. يجب أن يكون التحول في السودان ديمقراطياً مستداماً، ولا نريد تكرار أخطاء الماضي".

وقال حميدتي إن "قوات الدعم السريع لا تنوي أن تكون البديل للجيش السوداني ولا ترغب في ذلك ونريد تأسيس جيش جديد ومهني يخضع للرقابة المدنية".

وتابع: "نريد بناء نظام سياسي جديد في السودان يحقق سلاماً حقيقياً ويعالج الأسباب الجذرية للحروب. النظام الذي ظل ينتج حروباً لمدة 70 سنة في السودان ليس لديه جديد ليقدمه".

ورأى قائد قوات الدعم السريع أن "الصراع في بلادنا منذ عقود بين القوى المعادية للحرية والديمقراطية والشعب السوداني".