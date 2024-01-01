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عربي-دولي

هدية من روسيا في السنة الجديدة.. كييف تكشف

Lebanon 24
01-01-2024 | 08:00
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قبل ساعات من يوم رأس السنة الجديدة الموافق اليوم الاثنين، قدمت روسيا لأوكرانيا على ما يبدو "هدايا قاتلة".


فقد أعلنت القوات الجوية الأوكرانية عبر تطبيق تليغرام أن القوات الروسية أطلقت 90 طائرة مسيّرة هجومية.
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إلا أنها أكدت أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 87 طائرة منها، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعهد في خطابه للعام الجديد أمس الأحد بـ"تدمير" القوات الروسية في أوكرانيا، حيث أسفرت ضربات في دونيتسك وأوديسا ليل الأحد الاثنين عن مقتل خمسة أشخاص.
 
مسيّرات ومقاتلات إف-16
 
وقال "في العام المقبل سيعاني العدو ويلات إنتاجنا المحلي"، مضيفا أن أوكرانيا سيكون لديها مليون مسيّرة في ترسانتها خلال العام 2024.
كما أشار إلى أن بلاده سيكون لديها أيضا طائرات مقاتلة من طراز إف-16 يوفرها لها شركاؤها الغربيون.
في المقابل شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه بمناسبة رأس السنة على أن بلاده "لن تتراجع أبدا".


يذكر أن القتال تصاعد بين موسكو وكييف في الأيام الأخيرة مع هجوم غير مسبوق خلّف 24 قتيلا، السبت، في بيلغورود الروسية عقب هجوم صاروخي على أوكرانيا، الجمعة، وصفته كييف بأنه "ضخم" وأسفر عن مقتل نحو 40 شخصا.
وأعلنت كييف اليوم الأول من كانون الثاني يوم حداد على ضحايا هذا الهجوم، الذين وصل عددهم إلى 19 في العاصمة الأوكرانية، وفق ما ذكرت البلدية. (العربية)
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