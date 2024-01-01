دول تحذر من "تسونامي" إثر سلسلة زلازل قوية هزت اليابان

وقعت سلسلة من الزلازل القوية في اليابان، اليوم، الأمر الذي أدى بالسلطات في اليابان وكوريا الجنوبية وروسيا إلى إصدار تحذيرات من احتمال حدوث موجات مدن عاتية "تاسونامي" في المناطق الواقعة شرقي تلك الدول.

ففي روسيا، أعلنت حالة "الانذار" في مدن في أقصى الشرق الروسي، اليوم، بسبب خطر محتمل بحدوث تسونامي من دون القيام بعمليات إخلاء حتى الآن، بعد سلسلة من الزلازل العنيفة في اليابان.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الطوارئ الروسية قولها اليوم الاثنين إن مناطق بجزيرة سخالين الروسية القريبة من اليابان والواقعة على الساحل الروسي على المحيط الهادئ معرضة لخطر حدوث تسونامي وإن عمليات لإجلاء السكان تجري حاليا.

وفي كوريا الجنوبية، حذرت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، من ارتفاع مستويات البحر في بعض مناطق إقليم جانجون على الساحل الشرقي بعد الزلزال الذي ضرب شمال وسط اليابان.

وكانت اليابان أصدرت تحذيرات بشأن احتمال حدوث موجات تسونامي، إثر سلسلة زلازل قوية في وسط البلاد.

كذلك، عُلّقت رحلات قطار شينكانسن السريع بين طوكيو ومركز الزلزال في منطقة نوتو في مقاطعة إيشيكاوا على الجانب المطل على بحر اليابان، بحسب السكك الحديد اليابانية.

والمناطق المتضررة هي محافظات توياما وإيشيكاوا ونيغاتا الواقعة على جانب بحر اليابان في جزيرة هونشو في اليابان. ( سكاي نيوز)