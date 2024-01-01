بعمليات سطو مسلح... ايران تعدم خمسة أشخاص مدانين

أعلن رئيس عدلية محافظة ألبرز، غربي طهران، حسين فاضلي هريكندي، اليوم الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق 5 أشخاص بتهمة السطو المسلح والعنيف وقطع الطريق.





وقال المسؤول القضائي الإيراني، وفق وكالة "فارس" للأنباء، إن المعدومين الخمسة ارتكبوا 4 عمليات سطو مسلح للمواشي، و14 سطوا مسلحا من خلال استخدام أنواع عدة من الأسلحة في عدة محافظات إيرانية خلال السنوات الماضية.

Advertisement

وأضاف أن أحد المتهمين كان يراجع مزارع تربية المواشي كمشتر قبل أيام من تنفيذ السرقة، ويقوم بتفحص المكان ثم كان يسطو ليلا على المواشي تحت تهديد السلاح بعد تكبيل الموجودين في المزرعة مستعينا بأصدقائه.

وتابع أن السارقين كانوا يتعاملون بعنف شديد مع كل من كان يقاومهم، مشيرا إلى أنهم قطعوا خلال عمليات السرقة آذان ثلاثة أشخاص بالسكين، منهم طفل معاق ذهنيا، في إحدى مزارع المواشي، حيث عندما هاجمها السارقون قاومهم الراعي، فقطعوا أذن أحد طفليه المعاقين لترهيب والدهما وتسهيل مهمة السرقة.

ولفت رئيس عدلية محافظة ألبرز إلى أن السارقين الخمسة كانوا يسطون أيضا تحت تهديد السلاح على الشاحنات في الطرق وخاصة تلك التي كانت تحمل الحديد، وذلك حينما يتوقف أصحاب الشاحنات للاستراحة، مضيفا أن السارقين في بعض الحالات كانوا يسرقون الشاحنة ويرمون سائقها في الصحراء ثم يفرغون حمولتها في مكان آخر وينقلونها إلى شاحنة أخرى.

كما قطع السارقون في إحدى الحالات أذن سائق شاحنة قاومهم، وفق فاضلي هريكندي، الذي كشف أنهم أيضا في بعض السرقات كانوا يتنكرون بزي الشرطة لارتكاب جرائمهم.

وكانت طهران أعدمت الجمعة الماضي شنقا أربعة أشخاص لإدانتهم بتهمة التجسس لحساب إسرائيل بعد أقل من أسبوعين على إعدام رجل لأسباب مماثلة. (RT)