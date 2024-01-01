حولت الملاعب لمعتقلات.. إسرائيل تقتل لاعبين ورموزًا رياضية في غزة

قال المجلس الأعلى للرياضة في قطاع غزة، السبت، إن الجيش الإسرائيلي "قتل مئات اللاعبين والرموز الرياضية ودمّر عشرات الملاعب والنوادي وحوّل جزءا منها إلى مراكز اعتقال وتنكيل وإعدام منذ 7 تشرين الأول الماضي".

جاء ذلك في بيان دعا فيه المجلس إلى "محاسبة الاحتلال (الإسرائيلي) على جرائمه بحق الرياضة الفلسطينية وبحق المدنيين والنساء والأطفال".

وذكر البيان أن "جيش الاحتلال دمّر عشرات الملاعب والنوادي".

واتهم المجلس إسرائيل بتحويل جزء من ملاعب القطاع إلى "مراكز اعتقال وتنكيل وإعدام، مثلما حدث في ملعب اليرموك بمدينة غزة، حينما أجبر عشرات المدنيين على خلع ملابسهم في جريمة واضحة أمام العالم".

وأشار المجلس، إلى أن إسرائيل "ترتكب انتهاكات صارخة ضد الرياضة الفلسطينية، ترتقي لتكون جرائم حرب وجرائم ضد القانون الدولي الإنساني، من خلال انتهاك الحق في الرياضة، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان التي ينتهكها جيش الاحتلال في قطاع غزة".

وطالب "المجتمع الدولي والمؤسسات والاتحادات الرياضية الدولية وكل دول العالم الحر إلى التحرك العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة". ( الأناضول)