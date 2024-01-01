مسؤولون إسرائيليون: "حماس" تستطيع مواصلة إطلاق الصواريخ لعامين أو ثلاثة

نقل موقع «واي نت» الإسرائيلي، اليوم، عن مسؤولي دفاع كبار قولهم إنهم يعتقدون أن لدى حركة «حماس» مخزوناً وقدرة على الاستمرار في إطلاق الصواريخ لعامين أو ثلاثة.

وأضاف الموقع أن إسرائيل بدأت إعداد ملاجئ وحواجز إضافية؛ لحماية منطقة الحدود مع غزة.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم، قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوّت في وسط إسرائيل، في حين أعلنت «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه تل أبيب وضواحيها.

وقالت الإذاعة الفلسطينية، اليوم، إن الزوارق الإسرائيلية قصفت ساحل غرب رفح، جنوب قطاع غزة. ( الشرق الأوسط)