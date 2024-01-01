أزمات انتقلت من الـ2023 إلى العام الجديد.. ما هي؟

أمس الأحد، ودع العالم سنة 2023 التي شهدت على إضطرابات كبيرة أمنياً وسياسياً واقتصادياً، كما تميّزت بصعود الذكاء الاصطناعي وأزمة المناخ والحروب الدامية في غزة وأوكرانيا.

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وأمام كل ما حصل من تطورات، يبقى السؤال التالي: ما هي أبرز أحداث العام 2023، وما الذي ينتظرنا في العام الجديد؟



عام مزدحم بأحداث غير مسبوقة



طبع العام 2023 خصوصاً الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول، وردّ إسرائيل بشنّها حملة قصف متواصل على قطاع غزة.



وعلى مدار الأشهر الـ12 الماضية، اجتاحت العالم موجة "هوس باربي" الوردية، وشهد انتشاراً غير مسبوق لأدوات الذكاء الاصطناعي، وأول عملية زرع عين كاملة.



وأصبحت الهند الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم منتزعةً اللقب من الصين، وأول دولة تُهبِط مركبة فضائية في منطقة القطب الجنوبي للقمر غير المستكشفة.



واعتُبر العام 2023 أيضًا الأكثر سخونة منذ بدء تسجيل بيانات درجات الحرارة في العام 1880. وشهد الكوكب سلسلة من الكوارث المناخية، من باكستان إلى القرن الأفريقي مروراً بحوض الأمازون.



غزة.. كارثة فاقت التعبير



أكدت الأمم المتحدة نزوح حوالى مليوني شخص من سكان قطاع غزة منذ بدء الحرب، أي حوالي 85% من سكانه.



وفي مدينة غزة المدمّرة، لم يبق أماكن للاحتفال بالعام الجديد. وقال عبد عكاوي، الذي فر من المدينة مع زوجته وأطفاله الثلاثة: "كانت سنة مظلمة مليئة بالمآسي". وأمام كل ما حصل من تطورات، يبقى السؤال التالي: ما هي أبرز أحداث العام 2023، وما الذي ينتظرنا في العام الجديد؟طبع العام 2023 خصوصاً الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول، وردّ إسرائيل بشنّها حملة قصف متواصل على قطاع غزة.وعلى مدار الأشهر الـ12 الماضية، اجتاحت العالم موجة "هوس باربي" الوردية، وشهد انتشاراً غير مسبوق لأدوات الذكاء الاصطناعي، وأول عملية زرع عين كاملة.وأصبحت الهند الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم منتزعةً اللقب من الصين، وأول دولة تُهبِط مركبة فضائية في منطقة القطب الجنوبي للقمر غير المستكشفة.واعتُبر العام 2023 أيضًا الأكثر سخونة منذ بدء تسجيل بيانات درجات الحرارة في العام 1880. وشهد الكوكب سلسلة من الكوارث المناخية، من باكستان إلى القرن الأفريقي مروراً بحوض الأمازون.أكدت الأمم المتحدة نزوح حوالى مليوني شخص من سكان قطاع غزة منذ بدء الحرب، أي حوالي 85% من سكانه.وفي مدينة غزة المدمّرة، لم يبق أماكن للاحتفال بالعام الجديد. وقال عبد عكاوي، الذي فر من المدينة مع زوجته وأطفاله الثلاثة: "كانت سنة مظلمة مليئة بالمآسي".

كذلك، روى الرجل البالغ 37 عاماً، والقاطن حالياً في مخيم للأمم المتحدة في رفح في جنوب قطاع غزة أنه فقد شقيقه، لكنه ما زال يتمسك بآمال ضئيلة في العام 2024، وقال: "إن شاء الله، ستنتهي هذه الحرب، العام الجديد سيكون أفضل وسنتمكن من العودة إلى منازلنا وإعادة بنائها، أو العيش في خيمة على الأنقاض".



حرب أوكرانيا.. هل ترتبط ببقاء بوتين؟



في أوكرانيا، تقترب الذكرى السنوية الثانية للعملية الروسية العسكرية، ويهيمن التحدي والأمل على البلاد، على الرغم من هجوم روسي جديد.



وقال تيتيانا شوستكا بينما دوت صفارات الإنذار معلنةً قرب تعرّض كييف لغارة جوية: "النصر.. نحن ننتظره ونؤمن بأن أوكرانيا ستنتصر". وأضاف الرجل البالغ 42 عاماً "سنحصل على كل ما نريد في حال كانت أوكرانيا حرة، بدون روسيا".



وأنهك النزاع الذي يقوده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعض مواطني روسيا. وقالت زويا كاربوفا (55 عاماً) وهي مُزيّنة مسارح مُقيمة في موسكو "أرغب بأن تنتهي الحرب في العام الجديد، وبأن يأتي رئيس جديد وتعود الحياة الطبيعية".



ويُعدّ بوتين الزعيم الروسي الذي أمضى أطول فترة في الحكم منذ عهد جوزيف ستالين. ويتولى بوتين السلطة منذ العام 2000 ويسعى إلى الفوز بولاية جديدة مدتها 6 سنوات في الانتخابات الرئاسية المقررة في منتصف آذار، وهو ما يعد مسألة شكلية في ظل الظروف الراهنة، بعد قمع المعارضة في السنوات الأخيرة.



4 مليارات شخص من أجل قائد أميركا



سيتم استدعاء أكثر من أربعة مليارات شخص إلى صناديق الاقتراع لا سيما في بريطانيا والاتحاد الأوروبي والهند وإندونيسيا والمكسيك وجنوب إفريقيا وفنزويلا وطبعاً في الولايات المتحدة، حيث يعتزم الرئيس الديموقراطي جو بايدن (81 عاما) وسلفه الجمهوري دونالد ترمب (77 عاما) مواجهة بعضهما البعض مرة جديدة في نوفمبر المقبل.



وتبدو على الرئيس الحالي أحياناً علامات تقدّم السن، ما يُشعر بعض مؤيديه بالقلق بشأن توليه ولاية جديدة.



أما ترمب فيواجه لوائح اتهام عديدة وبدءَ 3 محاكمات على الأقل في العام 2024 قبل الانتخابات الرئاسية، إلا أن ذلك لا يمنعه من خوض حملته الانتخابية. (بلينكس - blinx)