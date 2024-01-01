17
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
9
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أزمات انتقلت من الـ2023 إلى العام الجديد.. ما هي؟
Lebanon 24
01-01-2024
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أمس الأحد، ودع العالم سنة 2023 التي شهدت على إضطرابات كبيرة أمنياً وسياسياً واقتصادياً، كما تميّزت بصعود الذكاء الاصطناعي وأزمة المناخ والحروب الدامية في غزة وأوكرانيا.
Advertisement
وأمام كل ما حصل من تطورات، يبقى السؤال التالي: ما هي أبرز أحداث العام 2023، وما الذي ينتظرنا في العام الجديد؟
عام مزدحم بأحداث غير مسبوقة
طبع العام 2023 خصوصاً الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول، وردّ إسرائيل بشنّها حملة قصف متواصل على قطاع غزة.
وعلى مدار الأشهر الـ12 الماضية، اجتاحت العالم موجة "هوس باربي" الوردية، وشهد انتشاراً غير مسبوق لأدوات الذكاء الاصطناعي، وأول عملية زرع عين كاملة.
وأصبحت الهند الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم منتزعةً اللقب من الصين، وأول دولة تُهبِط مركبة فضائية في منطقة القطب الجنوبي للقمر غير المستكشفة.
واعتُبر العام 2023 أيضًا الأكثر سخونة منذ بدء تسجيل بيانات درجات الحرارة في العام 1880. وشهد الكوكب سلسلة من الكوارث المناخية، من باكستان إلى القرن الأفريقي مروراً بحوض الأمازون.
غزة.. كارثة فاقت التعبير
أكدت الأمم المتحدة نزوح حوالى مليوني شخص من سكان قطاع غزة منذ بدء الحرب، أي حوالي 85% من سكانه.
وفي مدينة غزة المدمّرة، لم يبق أماكن للاحتفال بالعام الجديد. وقال عبد عكاوي، الذي فر من المدينة مع زوجته وأطفاله الثلاثة: "كانت سنة مظلمة مليئة بالمآسي".
كذلك، روى الرجل البالغ 37 عاماً، والقاطن حالياً في مخيم للأمم المتحدة في رفح في جنوب قطاع غزة أنه فقد شقيقه، لكنه ما زال يتمسك بآمال ضئيلة في العام 2024، وقال: "إن شاء الله، ستنتهي هذه الحرب، العام الجديد سيكون أفضل وسنتمكن من العودة إلى منازلنا وإعادة بنائها، أو العيش في خيمة على الأنقاض".
حرب أوكرانيا.. هل ترتبط ببقاء بوتين؟
في أوكرانيا، تقترب الذكرى السنوية الثانية للعملية الروسية العسكرية، ويهيمن التحدي والأمل على البلاد، على الرغم من هجوم روسي جديد.
وقال تيتيانا شوستكا بينما دوت صفارات الإنذار معلنةً قرب تعرّض كييف لغارة جوية: "النصر.. نحن ننتظره ونؤمن بأن أوكرانيا ستنتصر". وأضاف الرجل البالغ 42 عاماً "سنحصل على كل ما نريد في حال كانت أوكرانيا حرة، بدون روسيا".
وأنهك النزاع الذي يقوده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعض مواطني روسيا. وقالت زويا كاربوفا (55 عاماً) وهي مُزيّنة مسارح مُقيمة في موسكو "أرغب بأن تنتهي الحرب في العام الجديد، وبأن يأتي رئيس جديد وتعود الحياة الطبيعية".
ويُعدّ بوتين الزعيم الروسي الذي أمضى أطول فترة في الحكم منذ عهد جوزيف ستالين. ويتولى بوتين السلطة منذ العام 2000 ويسعى إلى الفوز بولاية جديدة مدتها 6 سنوات في الانتخابات الرئاسية المقررة في منتصف آذار، وهو ما يعد مسألة شكلية في ظل الظروف الراهنة، بعد قمع المعارضة في السنوات الأخيرة.
4 مليارات شخص من أجل قائد أميركا
سيتم استدعاء أكثر من أربعة مليارات شخص إلى صناديق الاقتراع لا سيما في بريطانيا والاتحاد الأوروبي والهند وإندونيسيا والمكسيك وجنوب إفريقيا وفنزويلا وطبعاً في الولايات المتحدة، حيث يعتزم الرئيس الديموقراطي جو بايدن (81 عاما) وسلفه الجمهوري دونالد ترمب (77 عاما) مواجهة بعضهما البعض مرة جديدة في نوفمبر المقبل.
وتبدو على الرئيس الحالي أحياناً علامات تقدّم السن، ما يُشعر بعض مؤيديه بالقلق بشأن توليه ولاية جديدة.
أما ترمب فيواجه لوائح اتهام عديدة وبدءَ 3 محاكمات على الأقل في العام 2024 قبل الانتخابات الرئاسية، إلا أن ذلك لا يمنعه من خوض حملته الانتخابية.
(بلينكس - blinx)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إليكم أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف لسنة 2024 عن لبنان والدول العربية
Lebanon 24
إليكم أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف لسنة 2024 عن لبنان والدول العربية
15:37 | 2023-12-31
31/12/2023 03:37:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"الدولار سينخفض".. إكتشفوا ماذا قال مايك فغالي عن "سعر الصرف"!
Lebanon 24
"الدولار سينخفض".. إكتشفوا ماذا قال مايك فغالي عن "سعر الصرف"!
03:40 | 2024-01-01
01/01/2024 03:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضّروا.. هكذا سيكون طقس لبنان خلال اليومين المقبلين
Lebanon 24
تحضّروا.. هكذا سيكون طقس لبنان خلال اليومين المقبلين
06:53 | 2024-01-01
01/01/2024 06:53:53
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات لافتة عن مصرف لبنان والودائع.. إليكم ما قيل!
Lebanon 24
توقعات لافتة عن مصرف لبنان والودائع.. إليكم ما قيل!
03:30 | 2024-01-01
01/01/2024 03:30:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سرّ يُكشف عن نصرالله.. تقريرٌ أميركيّ يعلن ما فعله!
Lebanon 24
سرّ يُكشف عن نصرالله.. تقريرٌ أميركيّ يعلن ما فعله!
07:00 | 2024-01-01
01/01/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:03 | 2024-01-01
300 ألف مهاجر غير شرعي يعبرون المانش في 2023
14:00 | 2024-01-01
"ميزانية تاريخية".. مفاجآت عن حجم النفقات العسكرية الإسرائيليّة عام 2024!
13:46 | 2024-01-01
إسرائيل تنوي بناء جدار على الحدود مع لبنان وغزة.. خوفاً من 7 أكتوبر ثاني
13:38 | 2024-01-01
بن غفير : لا أستبعد الاستيطان اليهودي في غزة
13:21 | 2024-01-01
لهذا السبب.. المعارضة الألمانية تطالب اللاجئين الأوكرانيين بالعود إلى بلادهم
13:12 | 2024-01-01
المحكمة العليا الإسرائيلية تُبطل بند رئيسي في حكومة نتنياهو للإصلاح القضائي
فيديو
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
01/01/2024 21:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
00:08 | 2023-12-30
01/01/2024 21:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط مرعب لطائرة ركاب في مطار لندن (فيديو)
Lebanon 24
هبوط مرعب لطائرة ركاب في مطار لندن (فيديو)
23:57 | 2023-12-28
01/01/2024 21:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24