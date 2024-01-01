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عربي-دولي

إنتقادٌ لاذع.. ماذا قيلَ في إسرائيل عن حاملة الطائرات الأميركية في "المتوسط"؟

Lebanon 24
01-01-2024 | 05:58
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أنّ حاملة الطائرات الأميركية "يو أس أس جيرالد فورد" التي ستغادر إلى الولايات المتحدة "لم تُحدث أي ردع، وكذلك فعلت كل بقية القوات الأميركية".  
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وقال الإعلام الإسرائيلي إنّ "المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية باتت أمام طريق مسدود في مواجهة حزب الله بعد مغادرة حاملة الطائرات، التي كانت قد وصلت إلى المنطقة بغرض دعم إسرائيل، وردع حزب الله وإيران"، مشيراً إلى أنها فعلياً "لم تُحدث أي ردع في أي ساحة، وكذلك فعلت كل بقية القوات الأميركية".

كذلك، أكدت التقارير الإسرائيلية أيضاً أنّه على "واشنطن الاستمرار في تسليح إسرائيل".

ويأتي ذلك بعد أن نقلت شبكة "ABC News" الأميركية عن مسؤولين أميركيين، أمس الأحد، تأكيدهم أنّ حاملة الطائرات "فورد" ستغادر شرق البحر الأبيض المتوسط، وتعود إلى الولايات المتحدة.

وقال مسؤول أميركي كبير إنّ حاملة الطائرات والسفن السطحية الأخرى التي تشكّل المجموعة الهجومية ستعود في الأيام المقبلة إلى ميناء نورفولك، فيرجينيا، كما كان مقرّراً في الأصل حتى تتمكّن من الاستعداد لعمليات النشر المستقبلية. (الميادين نت)
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