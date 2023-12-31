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عربي-دولي

أكبر حاملة طائرات "فورد" تغادر المتوسط... وتعود لأميركا

Lebanon 24
31-12-2023 | 15:10
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صرح مسؤولان لقناة "إيه بي سي نيوز" الأميركية بأن حاملة الطائرات "جيرالد فورد" ستغادر شرق البحر المتوسط خلال أيام عائدة إلى الولايات المتحدة، وفقاً لـ"وكالة أنباء العالم العربي".
وخلال شهر كانون الأول زار وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن حاملة الطائرات جيرالد آر فورد في شرق البحر المتوسط، وشكر طاقمها على دوره في المساعدة على منع نشوب صراع أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط خلال الحرب بين إسرائيل و"حماس".
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وأصبحت حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية، وهي بمثابة مدينة صغيرة عائمة بها أكثر من 4 آلاف شخص و8 أسراب من الطائرات، رمزاً قوياً للتصميم الأميركي على دعم إسرائيل، من خلال الدفع بها لتصبح أقرب إلى حليفتها بعد أن تعرضت لهجوم من "حماس"، في السابع من تشرين الأول. (الشرق الاوسط)
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