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توتر بالبحر الأحمر.. مدمرة إيرانية تقترب من باب المندب

Lebanon 24
01-01-2024 | 06:25
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قالت تقارير إيرانية إن" طهران حركت مدمرة وسفينة حربية نحو البحر الأحمر للتمركز قرب مضيق باب المندب، وذلك غداة اشتباك بحري أميركي حوثي غربي الحديدة".

 

فقد أفادت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، في تغريدة على حسابها على موقع "إكس" بأن المدمرة الإيرانية القتالية "البرز" تقترب من مضيق باب المندب في البحر الأحمر.

 

وأضافت المصادر أن سفينة بوشهر العسكرية ترافق المدمرة، للتمركز قرب مضيق باب المندب. 

  

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون قال في وقت سابق، اليوم الاثنين، إنه أوضح في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران شريكة في المسؤولية عن منع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

 

وقال في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "لقد أوضحت أن إيران شريكة في المسؤولية عن منع هذه الهجمات، نظرا لدعمها الطويل الأمد للحوثيين"، مضيفا أن الهجمات "تهدد حياة الأبرياء والاقتصاد العالمي". ( سكاي نيوز)

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