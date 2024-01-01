بالفيديو: كيم جونغ أون يحتفل برأس السنة بحضور عرض مع ابنته

احتفل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون برأس السنة بحضور عرض فني في ملعب رياضي ضخم في بيونغ يانغ برفقة ابنته وزوجته، على ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.

وجرى العرض في ملعب الأول من ايار الذي يتسع بحسب الأرقام الرسمية لـ150 ألف شخص، ما يجعل منه أكبر ملعب رياضي في العالم.

وبثت قناة "كاي سي تي في" الرسمية مشاهد يظهر فيها عشرات الآلاف يستقبلون كيم مع زوجته وابنته بالهتافات.

وحيا الزعيم الكوري الشمالي الحشود التي كانت تلوح بالأعلام وكانت ابنته كيم جو آي تمسك ذراعه قبل أن تجلس في المقعد المخصص لها، فيما والدتها ري سول جو تصفق وهي تبتسم بجانبها. (RT)