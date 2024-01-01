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عربي-دولي

بعد الزلزال القوي... حريق كبير يندلع في مدينة واجيما اليابانية

Lebanon 24
01-01-2024 | 06:46
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ذكرت وسائل إعلام محلية في اليابان، أن حريقا كبيرا اندلع في مدينة واجيما بمحافظة إيشيكاوا اليابانية بعد سلسلة من الزلازل القوية.
وأشارت وكالة كيودو، إلى أن عدة فرق إطفاء تشارك في إخماد النيران.
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ونشرت قناة NHK التلفزيونية، لقطات تظهر حريقا، لكن من غير الممكن بواسطتها تحديد مكان الحريق بالضبط.
بعد ظهر اليوم الاثنين، وقعت سلسلة من الزلازل القوية في غرب اليابان. وتم تسجيل الهزات الأولى بقوة 5.7 درجة في الساعة 16.06 بالتوقيت المحلي (10.06 بتوقيت موسكو). والثانية - كانت أشد من حيث القوة - حدثت في الساعة 16.10 بالتوقيت المحلي (10.10 بتوقيت موسكو). وبعد 8 دقائق أخرى وقع زلزال بقوة 6.1 درجة.
 

وأعلنت السلطات عن خطر حدوث تسونامي. وشعر السكان بهزات قوية في أوساكا وكيوتو وطوكيو. وتوقفت حركة القطارات فائقة السرعة. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار حتى الآن. وكما قال الأمين العام للحكومة يوشيماسا هاياشي خلال مؤتمر صحفي، لا توجد بيانات حول الأعطال في محطة الطاقة النووية حتى الآن.
وبعد وقوع الزلازل، تم إنشاء مقر لجمع المعلومات في مكتب رئيس الوزراء. وحث رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الناس على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأرواح. (RT)
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