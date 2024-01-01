الجيش الاسرائيلي يكشف عن عدد الاصابات في صفوفه

أعلن الجيش الإسرائيلي عن الحصيلة الجديدة للاصابات في صفوفه منذ انطلاق الحرب على غزة في السابع من تشريين الاول حتى الآن.





وقال: "أصيب 2234 جنديا بينهم 355 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب على غزة".

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