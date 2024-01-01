عن مدّة الحرب في غزة.. هذا ما كشفه الجيش الإسرائيلي





وقال: "على الجيش الإسرائيلي أن يضع مخططاته مسبقا لأنه سيُطلب منّا تنفيذ مهام ومعارك إضافية طيلة هذه السنة".

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وشدّد على الحاجة المستقبلية إلى عشرات الآلاف من جنود الاحتياط الإسرائيليين لمواصلة القتال، إلا أنّ عددا منهم سيأخذ فترة استراحة من الحرب للاستعداد "لعمليات قتالية مطولة". أشار الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إلى أن الحرب بين إسرائيل، وحركة حماس في قطاع غزة ستستمر "طيلة" العام 2024.وقال: "على الجيش الإسرائيلي أن يضع مخططاته مسبقا لأنه سيُطلب منّا تنفيذ مهام ومعارك إضافية طيلة هذه السنة".وشدّد على الحاجة المستقبلية إلى عشرات الآلاف من جنود الاحتياط الإسرائيليين لمواصلة القتال، إلا أنّ عددا منهم سيأخذ فترة استراحة من الحرب للاستعداد "لعمليات قتالية مطولة".

وأكد هاغاري أن "بعض جنود الاحتياط سيعودون إلى عائلاتهم ووظائفهم خلال هذا الأسبوع، ما سيمكّنهم من استعادة قواهم للمشاركة في الأنشطة المستقبلية"، مشيرا الى أن الجيش يخطط لنشر قواته في الأشهر المقبلة. (سكاي نيوز)