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عربي-دولي

تصريح خطير من ليبرمان بشأن جنوب لبنان.. هذا ما دعا اليه

Lebanon 24
01-01-2024 | 09:36
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دعا عضو الكنيست الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إسرائيل إلى إعادة "احتلال جنوب لبنان"، قائلا إنه على لبنان أن "يدفع بالأرض" ثمن الأضرار الناجمة عن هجمات "حزب الله" على شمال إسرائيل.



وقال إنه يجب على الجيش الإسرائيلي "إغلاق" منطقة واسعة من جنوب لبنان ودفع "حزب الله" إلى شمال نهر الليطاني، "حتى لو كان ذلك يعني 50 عاما من الاحتلال".
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وخلال الاجتماع الأسبوعي لحزبه اليميني "إسرئيل بيتنا"، قال: "لا يمكن أن تكون هناك بلدات بأكملها تم فيها تدمير ما يقرب من نصف المباني ببساطة"، في إشارة إلى شمال إسرائيل حيث تضررت مبان بضربات صاروخية.

 
واضاف: "من يبادر ويخسر يجب أن يدفع بالأرض، كما هو الحال في جميع الحروب، وإذا لم يدفع لبنان بالأرض، فمعناه أننا لم نفعل شيئا".


واعتبر ليبرمان أن "كل شيء بين نهر الليطاني وإسرائيل يجب أن يكون تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، والأمر سيكون أكثر صرامة من المرة السابقة"، مشددا على أنه "لدينا تجربة سيئة مع المنطقة الأمنية" في إشارة لاحتلال جنوب لبنان في 1982، والذي انتهى بانسحاب القوات الإسرائيلية عام 2000.


وقال: "لن نضم أي شيء، ولن نبني المستوطنات، لكننا لن نغادر الأراضي إلا عندما تكون هناك حكومة في بيروت تعرف كيف تمارس سيادتها".


كما انتقد ليبرمان طريقة تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الحرب ضد "حماس"، واصفا حكومته بأنها "لا تعرف كيف تنهي الحرب في الجنوب – أو كيف تتصرف في الشمال".


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