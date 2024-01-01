17
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
9
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أكثر وزراء إسرائيل تشدّداً يضرب ثانية.. ماذا قرّر بشأن المعتقلين الفلسطينيين؟
Lebanon 24
01-01-2024
|
11:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مرة أخرى بموقف مثير للجدل حول المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حيث شدد في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، اليوم الاثنين، على ضرورة منع تقديم اللحوم أو غيرها من المأكولات المتنوعة، لاسيما أن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في غزة، لا يتناولون سوى قطعة صغيرة من الخبز يومياً، وكأن به يشترط إطعام المعتقلين بالإفراج عن الأسرى.
Advertisement
وكان بن غفير أقال قبل فترة رئيسة مصلحة السجون بدعوى تساهلها مع الأسرى الفلسطينيين.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتفوه فيها الوزير اليميني المتطرف بتصريحات تثير جدلا على مواقع التواصل، فقد رفض مراراً في السابق انتقاد تصرفات المستوطنين واعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة، بل عمد إلى توزيع السلاح عليهم.
كما اشترط أواخر تشرين الأول الماضي إطلاق الأسرى المحتجزين في غزة مقابل إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر والمكتظ بالسكان.
كذلك وجه انتقادات لاذعة للحكومة الإسرائيلية المصغرة، معتبراً أن تعاملها مع ملف غزة لا يلبي طموحاته، في إشارة إلى وجوب استعمال قوة أكبر، علماً أن الغارات الإسرائيلية على غزة خلفت حتى الآن نحو 22 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إليكم أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف لسنة 2024 عن لبنان والدول العربية
Lebanon 24
إليكم أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف لسنة 2024 عن لبنان والدول العربية
15:37 | 2023-12-31
31/12/2023 03:37:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"الدولار سينخفض".. إكتشفوا ماذا قال مايك فغالي عن "سعر الصرف"!
Lebanon 24
"الدولار سينخفض".. إكتشفوا ماذا قال مايك فغالي عن "سعر الصرف"!
03:40 | 2024-01-01
01/01/2024 03:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضّروا.. هكذا سيكون طقس لبنان خلال اليومين المقبلين
Lebanon 24
تحضّروا.. هكذا سيكون طقس لبنان خلال اليومين المقبلين
06:53 | 2024-01-01
01/01/2024 06:53:53
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات لافتة عن مصرف لبنان والودائع.. إليكم ما قيل!
Lebanon 24
توقعات لافتة عن مصرف لبنان والودائع.. إليكم ما قيل!
03:30 | 2024-01-01
01/01/2024 03:30:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سرّ يُكشف عن نصرالله.. تقريرٌ أميركيّ يعلن ما فعله!
Lebanon 24
سرّ يُكشف عن نصرالله.. تقريرٌ أميركيّ يعلن ما فعله!
07:00 | 2024-01-01
01/01/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:03 | 2024-01-01
300 ألف مهاجر غير شرعي يعبرون المانش في 2023
14:00 | 2024-01-01
"ميزانية تاريخية".. مفاجآت عن حجم النفقات العسكرية الإسرائيليّة عام 2024!
13:46 | 2024-01-01
إسرائيل تنوي بناء جدار على الحدود مع لبنان وغزة.. خوفاً من 7 أكتوبر ثاني
13:38 | 2024-01-01
بن غفير : لا أستبعد الاستيطان اليهودي في غزة
13:21 | 2024-01-01
لهذا السبب.. المعارضة الألمانية تطالب اللاجئين الأوكرانيين بالعود إلى بلادهم
13:12 | 2024-01-01
المحكمة العليا الإسرائيلية تُبطل بند رئيسي في حكومة نتنياهو للإصلاح القضائي
فيديو
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
01/01/2024 21:25:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
00:08 | 2023-12-30
01/01/2024 21:25:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط مرعب لطائرة ركاب في مطار لندن (فيديو)
Lebanon 24
هبوط مرعب لطائرة ركاب في مطار لندن (فيديو)
23:57 | 2023-12-28
01/01/2024 21:25:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24