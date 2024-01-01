مسؤول أميركي يكشف سبب سحب إسرائيل بعض قواتها من غزة

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بالتزامن مع تخفيض القوات الإسرائيلية عدد جنودها خلال الحرب البرية على غزة دون تحقيق أي خطوات من خلال تحقيق أهدافها بإعادة الأسرى، صرح مسؤول أميركي لوكالة "رويترز" اليوم الاثنين أن سحب إسرائيل بعض قواتها من غزة هو تحول تدريجي لعمليات أقل كثافة.وقال المسؤول الأميركي" يبدو أن قرار إسرائيل سحب بعض قواتها من غزة هو بداية تحول تدريجي نحو عمليات أقل كثافة في الشمال".وأضاف "يبدو أن هذا هو بداية التحول التدريجي نحو عمليات أقل كثافة في الشمال والتي كنا نشجعها، وهو ما يعكس النجاح الذي حققه الجيش الإسرائيلي في تفكيك القدرات العسكرية لحماس هناك. غير أنني أود أن أحذر من استمرار القتال في الشمال، وهذا لا يعكس حدوث أي تغيير (للوضع) في الجنوب".وفي وقت سابق من الاثنين، قال سكان إن إسرائيل سحبت دباباتها من بعض أحياء مدينة غزة، في الوقت الذي أعلنت فيه خطط ا لتغيير أساليبها وتقليص عدد جنودها، لكن القتال احتدم في أماكن أخرى من القطاع وسط قصف مكثف.المصدر: سكاي نيوز