Advertisement

عربي-دولي

إليكم عدد قتلى الجنود الإسرائيليين بنيران صديقة في قطاع غزة.. اثنان كل أسبوع!

Lebanon 24
01-01-2024 | 11:57
A-
A+
Doc-P-1147428-638397348863950727.jpg
Doc-P-1147428-638397348863950727.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قُتل 18 جندياً إسرائيلياً بنيران صديقة في قطاع غزة، وفقاً لما أعلنه الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين.
وبحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، فإن 29 جندياً لقوا حتفهم في حوادث مختلفة، من بين 170 لقوا حتفهم في المعارك البرية في غزة، منذ بداية التوغل.
Advertisement
وأوضح الجيش أنه بالإضافة لـ 18 قتلتهم النيران الصديقة، لقي اثنان مصرعهما نتيجة "انحراف التصويب أثناء إطلاق النار" في غزة، كما لقي 9 جنود آخرون مصرعهم في حوادث عامة داخل القطاع.
وأشار الجيش الإسرائيلي، إلى أنه في كل أسبوع من العملية البرية، يلقى جنديان إلى 6 جنود نتيجة مثل هذه الحوادث، مشيرا إلى أن الأسبوع الأكثر دموية في هذا الشأن، هو ما بين 12 إلى 18 نوفمبر الماضي، إذ لقي 6 جنود من الجيش الإسرائيلي، مصرعهم، في حوادث عملياتية.
ومنذ بداية المعارك، لقي جنديان على الجبهة الشمالية لإسرائيل (على حدود لبنان)، مصرعهما، نتيجة لحوادث تتعلق بالذخيرة أو الأسلحة أو حوادث دهس. وفي القيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي (الضفة الغربية والقدس)، لقي جندي مصرعه نتيجة إطلاق نار خاطئ، فيما أودى حادث سير بحياة آخر.
ويبلغ إجمالي عدد الجنود الإسرائيليين الذين لقوا مصرعهم، في حوادث ونتيجة نيران صديقة منذ انطلاق الحرب على غزة في 7 تشرين الأول الماضي، 33 جنديا، وفق بيانات الجيش، في كل من غزة وشمال إسرائيل والضفة الغربية، بما لا يشمل هجوم حركة "حماس" على البلدات والمدن الإسرائيلية في محيط قطاع غزة.

وتقول وزارة الدفاع الإسرائيلية إن ما يقرب من 3 آلاف من قوات الأمن في البلاد، أصيبوا بجروح منذ 7 تشرين الأول الماضي.

المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:27 | 2024-01-01
17:52 | 2024-01-01
16:57 | 2024-01-01
16:22 | 2024-01-01
16:00 | 2024-01-01
15:53 | 2024-01-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24