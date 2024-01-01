بايدن يمارس الضغط على نتنياهو.. مكالمة هاتفية اتسمت بالتوتر والحدية

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية يوم الاثنين عن مكالمة هاتفية اتسمت بالتوتر جرت بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لجعل الحرب "عملية دقيقة الأهداف".

وقالت الصحيفة إنه وخلال مكالمة هاتفية متوترة قبل أسبوع مارس الرئيس الأميركي جو بايدن الضغط على نتنياهو لتقليص الحرب في غزة إلى عملية دقيقة الأهداف بدلاً من أن تكون حرباً شاملة.

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وأفادت الصحيفة بأن بايدن طلب من نتنياهو الاعتماد بشكل أكبر على عمليات تنفذها قوات إسرائيلية خاصة ضد قادة حماس والأنفاق بدلاً من القصف واسع النطاق.

وذكرت الصحيفة أن المكالمة المتوترة بين الطرفين أدت إلى زيارة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر إلى الولايات المتحدة حيث اجتمع مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومن ثم مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وقال ديرمر: "سترون العلامات الأولى لمثل هذا التغيير في الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة، عندما تنهي القوات الإسرائيلية عملياتها في شمال غزة وتبدأ في سحب العديد من جنودها من تلك المنطقة".

وأكدت الصحيفة أن ديرمر لم يقدم جدولاً زمنياً ثابتاً، مشيرة إلى أن واشنطن ضغطت عليه لبدء المرحلة الانتقالية عاجلا وليس آجلاً.

وأوضحت أنه عندما سيزور بلينكن إسرائيل في الأيام المقبلة، من المتوقع أن يتلقى إجابة في هذا الشأن.

المصدر: روسيا اليوم