تحذيرات من أمواج تسونامي بعد زلزال اليابان.. وبيان بشأن المفاعلات

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أعلنت هيئة تنظيم الأنشطة النووية في اليابان أن محطات الطاقة النووية لم تتأثر عقب سلسلة من الزلازل القوية ضربت غرب اليابان، وأدت إلى تحذيرات من أمواج تسونامي.وقالت هيئة تنظيم الأنشطة النووية في اليابان أن المفاعلات في محطتي الطاقة النووية التابعتين لشركة "كانساي إلكتريك باور" في أوهي وتاكاهاما بمحافظة فوكوي، شمال موقع الزلزال الرئيسي في محافظة إيشيكاوا، لم تتأثر بالزلازل.وتحتوي أوهي على وحدتين تعملان وتاكاهاما على أربع وحدات، وتقع المحطتان على بعد حوالي 20 كم من بعضهما البعض، وكلاهما في المنطقة المتأثرة على الساحل الغربي لليابان.وذكرت الهيئة أن محطة شيكا النووية التابعة لشركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية، والتي تحتوي على وحدتين وتقع على بعد حوالي 250 كم شمال أوهي وأقرب إلى مركز الزلزال الأقوى، كانت خارج الخدمة منذ كارثة فوكوشيما في عام 2011 ولم تتأثر بالزلزال.وأضافت الهيئة أنه "لا يوجد خطر من تسرب الإشعاع من محطات الطاقة النووية" في المناطق المتأثرة بالزلازل وتسونامي.وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها على اتصال بالسلطة النووية اليابانية وأكدت السلطة عدم وجود أي حوادث غير عادية في محطات الطاقة النووية داخل المنطقة المتأثرة. "ستواصل الوكالة مراقبة الوضع"، حسبما جاء في بيان.وفي وقت سابق من يوم الاثنين، ضربت سلسلة من 21 زلزالاً قوتها 4.0 أو أكثر وسط اليابان في غضون 90 دقيقة فقط، حسبما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية. وكان أقوى زلزال قد ضرب محافظة إيشيكاوا في تمام الساعة 16:10 بالتوقيت المحلي (08:10 بتوقيت وسط أوروبا)، وسجل قوة 7.6.وأدى الزلزال إلى موجات بارتفاع متر واحد تقريبا في مناطق على طول الساحل الغربي لليابان وكوريا الجنوبية المجاورة، وقالت السلطات إن موجات أكبر قد تتبعها.وجرى إبلاغ السكان على الساحل الغربي بالإخلاء إلى الأراضي المرتفعة بسبب خطر تسونامي.