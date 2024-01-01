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رئيس بلدية سديروت يصف خطة حكومة نتنياهو بالغبية.. مغريات مالية مقابل العودة

Lebanon 24
01-01-2024 | 12:54
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انتقد رئيس بلدية سديروت الإسرائيلية ألون دافيدي، خطة حكومة نتنياهو في طلبها من السكان العودة مقابل منحة مالية، ووصفها بالخطة "الوهمية والغبية"، مؤكدا أن الحكومة والجيش لا يتكلمان بشفافية.
وانتقد ألون دافيدي "منحة العودة" التي تتيح لسكان "سديروت" مغادرة الفنادق التي يقيمون فيها والعودة للعيش في المدينة.
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وقال ألون دافيدي: "تعلمنا من 7 تشرين الأول أن حكومتنا وجيشنا فشلا في تقييماتهما، والآن يطالبوننا بالعودة مقابل مكافأة مادية غبية دون أي وضوح بخصوص المستقبل، ونتنياهو والجيش لا يتكلمان بشفافية".
ووصف ألون دافيدي "خطط الحكومة ومطالبتها من سكان سديروت وبعض المناطق العودة إليها مقابل منحة مالية، بالغبية والوهمية"، موضحا أن "المناطق لا يوجد فيها ملاجىء ولا مدارس ولا أي أثر لحياة طبيعية".
وذكرت القناة 12 العبرية، أن "بلدية سديروت أبلغت السكان موافقة الحكومة على تمديد إقامتهم بالفنادق حتى 31 كانون الثاني.
وتم إجلاء الآلاف من مستوطنة "سديروت" المحاذية للحدود مع قطاع غزة إلى الفنادق، في أعقاب القصف المتواصل على غزة، في أكتوبر الماضي.

المصدر: روسيا اليوم
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