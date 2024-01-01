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عربي-دولي

إسرائيل تنوي بناء جدار على الحدود مع لبنان وغزة.. خوفاً من 7 أكتوبر ثاني

Lebanon 24
01-01-2024 | 13:46
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كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن القيادات العسكرية والسياسية في إسرائيل تتجه للعودة مرة أخرى إلى "حل الجدار" لحماية الحدود.
وبحسب الصحيفة "يسعى الجيش الإسرائيلي إلى تغيير جذري على الحدود مع الأردن، بدعوى التحسب من عمليات وهجمات تنطلق من هناك برعاية من إيران. كما باشر الجيش إقامة جدران حول البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة وعلى الحدود الشمالية مع لبنان".
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وترى الصحيفة أن "السيناريو الذي تستعد له إسرائيل هو محاولات ينفّذها حزب الله، أو فصائل أخرى موالية لإيران، لاختراق الحدود الأردنية إلى إحدى المستوطنات القريبة من الحدود".  
وقالت إنه "في العامين الماضيين كانت هناك زيادة كبيرة في تهريب الأسلحة من الأردن".
 وتقدّر أجهزة الأمن الإسرائيلية أن إيران تقف وراء هذه الشحنات. ويتعلق الأمر بنحو أكثر من ألف قطعة سلاح من مختلف الأنواع ضُبطت على طول الحدود.
وبحسب الصحيفة "ضاعفت السلطات الإسرائيلية حجم القوات على طول الحدود مع الأردن، وأوردت أن خطة العمل الشاملة لعام 2024 تضمنت مشروعاً لبناء جدار على طول الحدود، كما هو الحال بين إسرائيل ومصر. وبالإضافة إلى ذلك، سيجري تعيين نقاط مراقبة وحراس أمن وغيرها من التدابير للتعامل مع عمليات التهريب وإحباط الهجمات المحتملة".

المصدر: الشرق الأوسط
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