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عربي-دولي

300 ألف مهاجر غير شرعي يعبرون المانش في 2023

Lebanon 24
01-01-2024 | 14:03
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وصل نحو 30 ألف مهاجر غير شرعي إلى السواحل البريطانية في 2023، عن طريق المانش، على متن قوارب صغيرة، في تراجع كبير مقارنة مع 2022، الذي كان عاماً قياسياً.

ويتم متابعة هذه الأرقام عن كثب في المملكة المتحدة، بعد أن وعدت الحكومات المحافظة المتعاقبة "باستعادة السيطرة على الحدود"، بعد اتفاقية بريكست.
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والهجرة ستكون قضية رئيسية في حملة الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في عام 2024. كما وعد رئيس الوزراء ريشي سوناك بإيقاف عبور المهاجرين غير الشرعيين للمانش.

وفي 2023، عبر 29437 مهاجراً مقارنة بـ45774 في 2022، وفقاً لأرقام وزارة الداخلية البريطانية. ومع ذلك، لا تزال أرقام عام 2023 ثاني أعلى أرقام مسجلة على الإطلاق، أعلى من تلك المسجلة في 2021 (28526).
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