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أبو عبيدة: القسام دمرت أكثر من 60 آلية ومقتل 16 جندياً إسرائيلياً

Lebanon 24
01-01-2024 | 14:33
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قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس في بيان يوم الاثنين، إن عناصر الكتائب دمرت 71 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئياً.
وفي تسجيل مصور ذكر أبو عبيدة أن عناصر القسام أكدوا قتل 16 جندياً إسرائيلياً وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.
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وتابع الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أنه تم تنفيذ 42 مهمة عسكرية أوقعت عددا من الجنود الإسرائيليين بين قتلى وجرحى، مشيراً إلى أنه وخلال تلك المهام تم استهداف القوات المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم.

وأفاد أنه تم تفخيخ منزلين ونفقين في الجنود الإسرائيليين وتفجير حقل ألغام في آليات وجنود إسرائيل، إضافة لعمليتي قنص واستهداف مروحية في سماء القطاع.
وأوضح أبو عبيدة أن "القسام" أسقطت طائرتي استطلاع واستولت على طائرة درون أخرى.

المصدر: روسيا اليوم

المصدر: روسيا اليوم
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