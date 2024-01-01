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عربي-دولي

الإعلان عن حصيلة ضحايا زلزال اليابان.. وبايدن: قلوبنا مع الشعب

Lebanon 24
01-01-2024 | 14:51
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أعلنت وكالة كيودو للأنباء مقتل 4 أشخاص في مقاطعة إيشيكاوا اليابانية بعد زلزال بقوة 7.6 درجة ضرب البلاد، نقلاً عن فريق إدارة الأزمات في المقاطعة.

وضرب الزلزال المنطقة في الجانب المطل على بحر اليابان من جزيرة هونشو، مما أدى إلى موجات تسونامي تجاوز ارتفاعها المتر وألحق أضرارا بمنازل، وأدى إلى اندلاع حريق كبير.
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وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدة لازمة لليابان بعد الزلزال الذي ضرب وسط البلاد. 

وأضاف أن "الولايات المتحدة واليابان باعتبارهما حليفين وثيقين تربطهما صداقة عميقة توحد شعبينا. قلوبنا مع الشعب الياباني في هذا الوقت العصيب".

وكان المتحدث باسم الحكومة، هاياشي يوشيماسا، قال في مؤتمر صحفي طارئ، إن السلطات لا تزال تتحقق من حجم الأضرار، ونبهت السكان للاستعداد لهزات أخرى محتملة.
المصدر: الحرة
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