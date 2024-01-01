الجزائر تصدر عقوبات مشددة بينها السجن المؤبد بحق 13 متهماً خطيراً

أصدر محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء ولاية بومرداس شمال الجزائر، يوم الاثنين، عقوبات ما بين السجن المؤبد و10 سنوات بحق 13 متهماً من بينهم إرهابيان خطيران.

وأوضحت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن "المتهمين من ولاية بومرداس، من بينهم إرهابيان خطيران كانا أميرين لسريتين تنشطان ضمن لواء كتيبة الأنصار، تحت قيادة الباي المدعو بـ الفرماش".

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وأضافت: "متابعة المتهمين جاءت بعدة جرائم منها الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة باستعمال سلاح ظاهر ووضع آلة متفجرة ودعوة الشباب للتجنيد، مع تهم دعم وإسناد الجماعات الإرهابية وعدم إبلاغ السلطات عن جناية".

وتعود القضية إلى سنة 2017، حيث ألقت السلطات القبض على مجموعة إرهابية ببلدية أولاد عيسى مركز.



المصدر: روسيا اليوم