Advertisement

عربي-دولي

الجزائر تصدر عقوبات مشددة بينها السجن المؤبد بحق 13 متهماً خطيراً

Lebanon 24
01-01-2024 | 14:59
A-
A+
Doc-P-1147472-638397432027101671.jpg
Doc-P-1147472-638397432027101671.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء ولاية بومرداس شمال الجزائر، يوم الاثنين، عقوبات ما بين السجن المؤبد و10 سنوات بحق 13 متهماً من بينهم إرهابيان خطيران.
وأوضحت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن "المتهمين من ولاية بومرداس، من بينهم إرهابيان خطيران كانا أميرين لسريتين تنشطان ضمن لواء كتيبة الأنصار، تحت قيادة الباي المدعو بـ الفرماش".
Advertisement
وأضافت: "متابعة المتهمين جاءت بعدة جرائم منها الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة باستعمال سلاح ظاهر ووضع آلة متفجرة ودعوة الشباب للتجنيد، مع تهم دعم وإسناد الجماعات الإرهابية وعدم إبلاغ السلطات عن جناية".
وتعود القضية إلى سنة 2017، حيث ألقت السلطات القبض على مجموعة إرهابية ببلدية أولاد عيسى مركز.

المصدر: روسيا اليوم
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:27 | 2024-01-01
17:52 | 2024-01-01
16:57 | 2024-01-01
16:22 | 2024-01-01
16:00 | 2024-01-01
15:53 | 2024-01-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24