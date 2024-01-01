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عربي-دولي

كلام عن هجوم حوثي على سفينة أميركية في البحر الأحمر.. ومصدر في الجماعة ينفي

Lebanon 24
01-01-2024 | 15:24
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نفى مصدر في جماعة أنصار الله الحوثيين لقناة "الجزيرة" وقوع أي اشتباكات مع سفينة حربية أميركية في البحر الأحمر.

وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية وإيرانية قد أفادت بهجوم شنه الحوثيون على سفينة حربية أميركية في البحر الأحمر، أعقبه اشتباكات عنيفة بين الجانبين.
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وذكر موقع صحيفة معاريف الإسرائيلية أن القوات البحرية التابعة للحوثيين في اليمن هاجمت سفينة حربية أميركية في البحر الأحمر.

وبحسب تقرير الصحيفة الإسرائيلية، جرى تبادل مكثف لإطلاق النار.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن مصادر يمنية بوقوع اشتباكات وانفجارات عنيفة بين الزوارق الحربية اليمنية وسفينة حربية أميركية في البحر الأحمر.
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